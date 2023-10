Monitoraggio Agenas, “Vittorio Emanuele” in fondo alla graduatoria: “Standard qualità bassi”

Gela. “Standard di qualità più bassi” rispetto a quelli di altri nosocomi italiani. Tra gli ultimi in una graduatoria “virtuale”, stilata sulla base dei dati forniti da Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari stagionali, figura l’ospedale “Vittorio Emanuele”. I risultati fanno riferimento al Programma nazionale esiti. Quello che emerge, purtroppo, non sembra una conclusione così inaspettata, tutt’altro. Negli ultimi anni, il nosocomio locale ha dovuto patire tagli e disservizi sempre più pesanti nonostante il management di Asp e l’assessore regionale Giovanna Volo, in settimana, abbiano rassicurato il sindaco Lucio Greco, promettendo un’inversione di tendenza. Agenas non mette in discussione l’operato del personale e l’impegno profuso, ma i dati sono stilati sulla base di precisi standard.