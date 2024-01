Montelungo parco-discarica della vergogna, rifiuti abbandonati ovunque

Gela. Anno nuovo problemi vecchi per il parco comunale di Montelungo, uno dei rari polmoni verdi del territorio, pensato inizialmente per essere destinato ad associazioni e famiglie ma che oggi continua a vivere in condizioni di estremo degrado.

Il polmone verde non respira più, ammorbato dall’incuria, dall’indifferenza e dalla sporcizia e così quello che avrebbe dovuto essere il Parco Naturale di Montelungo in pochissimo tempo è stato trasformato nell’ennesima discarica.

Di fatto l’area è ormai diventata uno dei principali punti di riferimento per chi intende smaltire rifiuti in barba a qualsiasi controllo.

Le vie d’accesso alla collina sono quasi del tutto impraticabili perché ricoperte da rifiuti di ogni tipo, elettrodomestici, amianto e scarti alimentari, gettati con disprezzo nella più totale impunità e come purtroppo spesso accade anche dati irresponsabilmente alle fiamme.

E paradossalmente le regole più stringenti riguardo alla raccolta imposte dalla Impianti Srr pensate per favorire una corretta differenziata hanno stimolato il numero di incivili.