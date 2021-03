Moratoria per i microchip ed Ufficio del Garante animali, confronto al Comune

Gela. Confronto aperto al comune per l’emergenza randagismo in aula consiliare. Dopo il caso Tyron, in municipio si sono trovati i rappresenti di Oipa, Mondo di Pluto, Vita Randagia, guardie eco zoofile, dei canili Dog Village e Ricara San Cataldo, il comandante vigili urbani convocati dal sindaco Lucio Greco e dal dirigente del settore ambiente Grazia Cosentino. Assenti i responsabili Asp.

E’ stato fatto un bilancio dell’attività. In tre anni sono stati accalappiati 480 cani e custoditi al Ricara, 150 al Dog Village. Sono invece 56 gli affidi in pochi mesi da novembre.

E’ stata proposta una moratoria per microchippare i cani dei proprietari per evitare sanzioni e abbandoni. L’Oipa ha proposto l’istituzione dell’Ufficio garante per la difesa degli animali. L’assenza dell’Asp è stata ritenuta molto grave.