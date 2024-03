Motobarca di “Archimede” affondò, chiesta assoluzione per un operatore: “Nessuna omissione”

Gela. La motobarca “Liberante” affondò perché sarebbe stata danneggiata ma non ci sono elementi per ritenere che l’accaduto si possa addebitare ad un presunto omesso controllo di uno degli operatori, allora di turno al porto isola di raffineria. Questa mattina, il pm Fabrizio Furnari ha chiesto l’assoluzione di un operatore che fu alle dipendenze di “Archimede”. l’azienda proprietaria della motobarca. La richiesta è stata avanzata al termine della requisitoria, nei confronti di Carmelo Furneri. E’ difeso dagli avvocati Maurizio Cannizzo e Fabio Cipolla. I legali dell’imputato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, hanno insistito sul fatto che l’operatore osservò gli obblighi previsti durante il suo turno. Lui stesso ha confermato, rilasciando dichiarazioni spontanee, di non aver avuto in alcun modo percezione che la motobarca stesso affondando. Era ormeggiata in un punto distante.