Nasce “Unità progressista”, “non è coalizione elettorale”: “Mai con Greco ma con la città”

Gela. Come già riferito la scorsa settimana le intenzioni politiche sono serie e così questa mattina è stato ufficializzato l’intergruppo “Unità progressista-coordinamento Gela 2050”. Il consigliere M5s Virginia Farruggia, l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia e l’indipendente Paola Giudice, ormai da mesi lavorano insieme all”assise civica e l’intergruppo va solo a ribadire il concetto politico. I progressisti guardano “ad un progetto che va oltre i cinque anni”. “Non è una coalizione elettorale”, ha precisato Ascia. Non ci sarà un nuovo esperimento “arcobaleno” come quello del sindaco Greco. “Il progetto è sui temi per la città ed è aperto a tutti quelli che si riconoscono nell’area progressista”, hanno ribadito più volte i pezzi da novanta del Movimento cinquestelle, i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. In consiglio, la grillina Virginia Farruggia è stata tra le prime a mettere le basi di un’unità che comunque è ancora in fase di sviluppo. Non c’è il Pd e questo è un dato al momento più che acclarato. “Il Pd si è mai veramente riconosciuto nel progetto progressista? Sono mai stati progressisti? Quattro anni fa si sono alleati con partiti di centrodestra e con la coalizione di Greco che nulla ha di progressista”, hanno spiegato il consigliere Giudice e il parlamentare Ars Nuccio Di Paola. Lo stesso Di Paola e il senatore Lorefice hanno ribadito il concetto ma non intendono entrare “nelle scelte di un partito che è in fase congressuale ed è in caduta libera. Noi sicuramente non gioiamo per quello che accade nel Pd”, hanno detto. Le distanze per ora ci sono e appaiono più che tangibili. Non c’è però una preclusione a prescindere. “Noi siamo aperti a tutti quelli che si riconoscono nell’area progressista – ha detto inoltre Farruggia – il Pd vuole fare un’alleanza con il centrodestra?”. Per Damante l’intenzione di sostenere il progetto in divenire si delineerà “sui temi e sulle persone”. “Non ci sono candidati già decisi”, ha detto Ascia.