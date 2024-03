Natanti in stato di abbandono al porto rifugio, emesse ordinanze: vanno rimossi

Gela. In un porto rifugio che ancora oggi attende i necessari interventi per superare l’insabbiamento, tra gli altri adempimenti da concretizzare prima possibile c’è la rimozione di diversi natanti, ormai abbandonati. Nelle scorse settimane, la capitaneria ha rilasciato una serie di ordinanze per procedere in questa direzione. Non è stato possibile risalire ai proprietari, anche perché i natanti, in condizioni decisamente precarie, non hanno elementi identificativi. Le ordinanze per la rimozione sono state emesse e qualora nessuno intervenisse, sarà direttamente la capitaneria a procedere.