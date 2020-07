Nave greca, tutto tace: Di Paola, “su Museo niente di concreto e sono passati mesi”

Gela. Nel dicembre di un anno fa, il presidente della Regione Nello Musumeci, in visita in città, aveva dato quasi per scontato l’avvio dell’iter per chiudere il progetto esecutivo del Museo del mare e dare avvio ai cantieri, con il contratto già sottoscritto. A sette mesi da quell’intervento pubblico, nel sito di Bosco Littorio non si muove nulla. Nelle scorse ore, il deputato grillino Nuccio Di Paola ha avuto interlocuzioni anche con il dirigente generale dell’assessorato regionale ai beni culturali. “Mancano ancora le ultime firme – dice – di concreto, non c’è nulla. Sono passati altri mesi e la città non riesce ancora ad avere un’opera attesa da anni”. Nella struttura di Bosco Littorio dovrebbero essere collocati i resti della nave greca, che tante polemiche hanno prodotto negli ultimi mesi. Sono attualmente in “trasferta”, in Emilia Romagna. Intanto, l’assessorato regionale si è colorato delle tonalità politiche leghiste, con l’ingresso di Alberto Samonà. Secondo alcune indiscrezioni, i salviniani potrebbero giocarsi la carta dell’assessore, magari in visita ufficiale in città. Samonà potrebbe annunciare in quell’occasione il via libera definitivo.