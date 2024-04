Farruggia nella lista ufficiale M5s per le europee, superato secondo turno della votazione interna

Gela. Si è chiuso anche il secondo turno della votazione interna del Movimento cinquestelle per la formazione delle liste da presentare alle europee di inizio giugno. Ci sarà il consigliere comunale Virginia Farruggia. Ha superato la selezione per la circoscrizione Sicilia-Sardegna. A conclusione del secondo turno, ha totalizzato 576 preferenze. In assoluto, la seconda tra le donne, dietro solo ad Antonella Di Prima (610 voti). Farruggia era stata la seconda in assoluto più suffragata al termine della prima votazione. Ora, si pone come seconda tra le donne e terza in totale per la circoscrizione nella quale competeva. Il secondo turno ha dato il numero maggiore di suffragi all’ex sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ieri presente in città insieme alla stessa Farruggia e a diversi esponenti nazionali e regionali pentastellati, a partire dal capolista Giuseppe Antoci.