“Nel Sin l’ex terminal sul lungomare”, Giudice: “Fotovoltaico? Permessi irregolari”

Nelle ultime settimane, inoltre, si riparla molto della ripresa del progetto “Ciliegino”, pare destinato ad essere ribattezzato. Era l’investimento che inizialmente avrebbe dovuto portare avanti la cooperativa “Agroverde”, che dopo anni di stasi ha perso le autorizzazioni regionali. Anche nel corso del vertice di maggioranza di giovedì sera, Greco e i consiglieri ne hanno discusso. La giunta si appresta a varare un atto di indirizzo. Da tempo, ci sono tanti gruppi del settore che si stanno muovendo e guardano a vaste aree locali. Giudice spiega che le autorizzazioni rilasciate sono in netto contrasto con il piano di gestione e con quello di risanamento. In sostanza, si starebbero concretizzando gravi irregolarità amministrative. “Tutto questo è grave. Sono autorizzazioni in violazione sia del piano di risanamento che di quello di gestione, che sono sovraordinati al piano regolatore – dice – non si possono realizzare impianti fotovoltaici o eolici lungo la Piana e in aree agrarie, salvo che non siano per autoconsumo. Non ci sono solo violazioni di legge, ma anche chi ottiene queste autorizzazioni e vuole investire potrebbe andare incontro ad un grave danno. Le procedure potrebbero essere bloccate, nonostante i molti costi sostenuti. Sono convinto che anche il progetto “Ciliegino” sia stato autorizzato irregolarmente e ho molti dubbi sulla valutazione di impatto ambientale, l’ho detto anche in altre sedi. Chiunque intenda riprendere un investimento di quel tipo, dovrà presentare un nuovo progetto, non può esserci un semplice subentro”. Tutti aspetti che per decenni la politica locale sembra aver messo da parte, incidendo negativamente su un territorio, che può fare gola ad una fetta di mercato ma è molto indietro, anzitutto sul versante delle bonifiche, ancora a livelli minimi.