“Nessun obbligo verso Greco e la giunta”, Farruggia: “Non abbiamo mai chiesto nulla all’amministrazione”

Gela. Le sorti amministrative e politiche dei pro-Greco, soprattutto in aula consiliare, in questa travagliata fase dipendono quasi esclusivamente dalle scelte dei “responsabili”. Progressisti e civici ma anche qualche esponente di centrodestra, nelle ultime settimane, hanno intrapreso iniziative politiche che non mirano solo ad un’opposizione dura e pura. Strumenti finanziari come il Pef del nuovo servizio rifiuti ma anche le variazioni per il Pnrr sono stati approvati proprio grazie alla presenza in aula dei “responsabili”. La grillina Virginia Farruggia, che è tra i consiglieri che stanno garantendo i numeri in aula, comunque ribadisce che non si tratta di una strategia concordata con l’amministrazione comunale. “Non abbiamo nessun obbligo nei confronti del sindaco e della sua giunta – dice – la nostra presenza in aula è dovuta esclusivamente all’interesse della città. Quelli che sono stati approvati in queste ultime settimane sono atti importanti per il servizio rifiuti e per i progetti. Sarebbe stato un danno per la città non approvarli”. A sostenere i numeri in aula, di fatto, è lo stesso fronte che politicamente si è posto in controtendenza rispetto a quello della sfiducia. I “responsabili” non hanno mai creduto nella mozione targata centrodestra e seppur all’opposizione della giunta stanno remando in direzione di un approccio diverso da quello solo intransigente.