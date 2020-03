Nessuna risposta dopo la quarantena, Scerra sollecita l’Asp: “Quando i tamponi?”

Gela. La quarantena è scaduta ma di tamponi neanche l’ombra. Molti operai gelesi hanno denunciato lo stato di abbandono in cui si trovano. Il periodo obbligatorio di quarantena è concluso. Hanno chiamato l’Asp, i numeri della Regione ma non hanno ricevuto risposta. Nessuna notizia di tamponi. Non solo. Sono anche costretti a registrarsi alla nuova piattaforma della Regione Siciliana “Sicilia si cura”, un app che consente di monitorare giorno per giorno il loro stato di salute.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere Salvatore Scerra