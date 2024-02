“Nome moderati si aggiunge agli altri”, Di Stefano: “Candidato sia più unitario possibile”

Gela. Lunedì prossimo, l’agorà politica torna a riunirsi, questa volta per avviare una sorta di fase 2, quella delle scelte e con nomi definiti. I moderati hanno comunicato che la loro indicazione è ricaduta sul socialista Piero Lo Nigro, in rappresentanza dell’intero tavolo. Il suo nome si aggiunge alla preferenza civica, già manifestata per l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, e a quella di “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”, che invece stanno con l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani. Non è da escludere che sul tavolo del “garante” Nuccio Di Paola possa arrivare pure la “busta” con il nome espressione del Pd. “Non vedo trambusti o conseguenze particolari – dice Di Stefano – i moderati hanno espresso la loro preferenza, così come il gruppo civico ha già fatto al pari di “PeR”, Sinistra italiana e “#2029″. L’aspetto secondo me importante è che proprio i moderati hanno confermato di voler stare nell’agorà, legittimandola. La preferenza espressa per Lo Nigro è stata sviluppata proprio nell’ottica dell’agorà, scegliendo un esponente di centrosinistra. Ora, si andrà verso la fase finale. Tutti abbiamo accettato un percorso di scelta di questo tipo. Le candidature sono frutto dei progetti che ci sono alle spalle. Mi sembra tutto assolutamente lineare”. Di Stefano, ancora una volta, non mette in discussione il ruolo dei grillini. “È giusto che spetti al Movimento cinquestelle e all’onorevole Di Paola – aggiunge – arrivare alla decisione sul nome del candidato e sulla squadra. Dovrà individuare una soluzione che sia più unitaria possibile. Tutti i potenziali candidati hanno peculiarità proprie, esperienza e conoscenze”.