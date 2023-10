“Non fuggiamo, vogliamo aiutare la città”, Iaglietti: “Mpa nel centrodestra e saremo ai tavoli”

Gela. L’amministrazione comunale è per l’ennesima volta davanti ad un bivio non da poco e la crisi finanziaria potrebbe anche evolvere nella dichiarazione di dissesto. Certezze, allo stato, ce ne sono poche. L’avvocato Greco sa comunque di poter contare su un drappello di consiglieri che rappresenta l’attuale compagine di governo della città. Tra qualche mese, con l’approssimarsi della campagna elettorale vera e propria, ci saranno scelte da fare. I pro-Greco vanno avanti in presenza di un unico partito, l’Mpa. Gli autonomisti sono per ora irrinunciabili negli equilibri della coalizione di governo della città. La scorsa settimana, nella bufera delle offese rivolte dal meloniano Salvatore Scerra all’assessore Romina Morselli, hanno preferito rilasciare una loro nota di solidarietà alla titolare dei lavori pubblici piuttosto che sottoscrivere quella condivisa dal sindaco e dagli altri assessori. Nessuna frizione con il resto degli attuali alleati ma probabilmente la volontà di non schierarsi a prescindere. “Era giusto sottolineare che la politica non può mai passare da un’offesa personale – spiega il capogruppo Mpa Diego Iaglietti – posso dire che noi non accettiamo questo tipo di contrapposizione così marcata e virulenta. La politica non può essere litigi e offese. Questo comportamento non ci piace né da una parte né dall’altra”. Gli autonomisti che sono in giunta non hanno mai nascosto comunque di osservare con molta attenzione il progetto del centrodestra. “Se ci saranno tavoli locali o riunioni provinciali, noi ci saremo – conferma Iaglietti – a livello regionale, l’Mpa si rivede nel centrodestra ed è in questo progetto. Quindi, penso che anche per le amministrative del prossimo anno ci verrà richiesto di provare a sviluppare un dialogo con le forze di quest’area politica. Poi, chiaramente, se non dovessero esserci le condizioni valuteremo diversamente. Non credo ci siano strade già prestabilite. La politica è molto fluida e difficilmente oggi si può prevedere ciò che accadrà tra qualche mese”. Gli autonomisti, anche sulla scia di intese regionali e nazionali, come quella recente con la Lega, sembrano piuttosto orientati lungo la scia di un centrodestra che invece non considera affatto l’opzione Greco.