“Vittorio Emanuele”, ridimensionamento con la riforma: Greco, “sarebbe una beffa”

“I recenti fatti di cronaca – dice ancora il sindaco – ci restituiscono una realtà fuori controllo. Mi riferisco al grave caso della ragazzina gelese che, dopo avere ingerito accidentalmente della sostanza caustica, è stata rimbalzata da ospedale in ospedale per vedersi assicurate le cure del caso. Con immaginabili preoccupazioni dei familiari, aggravate dalla minore età della paziente. E che dire della gestante costretta a partorire in ambulanza? Due fatti gravi accaduti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, che danno la misura dello stato in cui versa la nostra Sanità. Gela ha bisogno di un ospedale-azienda, efficiente e operativo, con tutti i servizi dovuti a una vasta area di popolazione e cittadini. Dotato di personale e apparecchiature idonee a rispondere alla richiesta che arriva dalla popolazione. L’idea che dobbiamo perseguire è quella di un’azienda ospedaliera del Sud nisseno, tale da riunire le competenze degli ospedali di Gela, Niscemi e Mazzarino, realizzando un reale decentramento dei servizi, concreto, efficiente, scevro da condizionamenti e lottizzazioni, e soprattutto smarcato da un controllo egemone del capoluogo, lontano e per nulla calato nella realtà gelese. Altre ipotesi ci appaiono anacronistiche, inefficaci e determinerebbero un ulteriore isolamento di Gela con lo smantellamento dei servizi. Questa riforma, quella ventilata dai giornali, rappresenterebbe il colpo di grazia per il “Vittorio Emanuele” e per la sanità del sud del Libero consorzio comunale”. Greco, stamane, dopo aver sentito il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e l’assessore comunale alla sanità Antonio Pizzardi ha deciso di indire una riunione operativa con i parlamentari del territorio, la deputazione regionale e i rappresentanti del comparto sanitario. L’incontro dovrebbe tenersi al massimo tra lunedì e martedì prossimi. “Chiederò – conclude – ai parlamentari di unirsi a questa battaglia di civiltà: Gela non può essere il primo bacino elettorale del libero consorzio e poi venire abbandonata a logiche spartitorie e che rischiano di confinarla a un ruolo sempre più marginale nella sfera dei servizi. Perché di servizi parliamo: vite umane e cittadini che meritano dignità”. Il sindaco in maniera chiara non condivide la traccia di riforma sanitaria dettata dal governo Schifani.