“Non si litighi sul porto”, Donegani: “Ognuno faccia proprio dovere, amministrazione indichi percorso”

Gela. Al di là degli scontri politici, sul porto rifugio servirebbero risultati concreti. Da anni, il sito sul lungomare è quasi del tutto inaccessibile e la poca marineria locale rimasta è costretta a spostarsi in altre strutture dell’isola. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha bollato come “propaganda politica” l’iniziativa del presidente della commissione consiliare urbanistica, Vincenzo Casciana, che insieme ad altri componenti e al presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, ha incontrato l’assessore regionale Alessandro Aricò. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, tra i fondatori del laboratorio “PeR”, invita tutti a concentrarsi sul risultato, sempre che si possa mai raggiungere, e meno sul dibattito meramente politico. “Non si faccia diventare la vicenda porto come la canzoncina che fa “il vecchietto dove lo metto…dove lo metto non si sa”. Negli anni abbiamo visto troppi scaricabarile e strumentalizzazioni. Oggi siamo in una situazione diversa. La Regione deve completare l’iter e l’Autorità portuale della Sicilia occidentale deve avviare la procedura. Le istituzioni invece di litigare devono fare squadra. Chiedere un incontro, anche in presenza del prefetto già coinvolto dal comitato per il porto. E’ vero che il Comune non può essere esautorato – dice Donegani – ma è altrettanto vero che l’ente deve avere l’autorevolezza per indirizzare il percorso. Farsi promotore, coinvolgendo consiglio e deputazione. Proprio la deputazione non può pensare di farne una questione di parte politica. Perché non risolve, anzi complica l’iter”.