“Nonostante emergenza non lasceremo Riserva incustodita”, Giudice: “Aree fuori città senza controlli”

Gela. Nonostante l’emergenza Coronavirus, la Riserva orientata Biviere non chiude i battenti. Niente visite, ma gli operatori della Lipu continueranno a garantire la loro presenza. “Questo presidio non può chiudere – dice Emilio Giudice – l’ho già comunicato alla Lipu nazionale, che sembrava invece orientata per la chiusura, e ho scritto alla Regione”. Una decisione forte, condivisa dai quattro operatori che portano avanti le attività, in una Riserva che nel tempo è diventata una specie di “fortino”, a garanzia della tutela ambientale e a difesa di un territorio, più volte al centro di azioni che l’hanno anche deturpato, dai pascoli abusivi ai roghi di sostanze pericolose. Giudice fa capire che allontanarsi dall’area, seppur per ragioni di prevenzione, potrebbe lasciare campo libero a chi punta ai terreni o attende di potersi muovere indisturbato. “Già dopo i primi giorni di allerta per il Coronavirus – aggiunge – abbiamo notato qualche pascolo abusivo. Le notizie si diffondono in maniera veloce e probabilmente c’è chi pensa che la Riserva possa rimanere sguarnita. Proseguiremo la nostra attività, anche perché con soli quattro operatori, suddivisi in turni, non c’è alcun rischio di assembramento. L’area è comunque sempre accessibile e dobbiamo continuare a vigilare”. Da anni, il personale della Riserva si trova a fronteggiare incursioni di ogni tipo, dai pascoli abusivi agli incendi, e deve far fronte all’avanzata della serricoltura, che occupa buona parte dei territori a ridosso del Biviere.