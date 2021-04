Nuova chiesa a Niscemi, progettata da Castellana

“L’impatto è una di chiesa che appartiene al nostro tempo – dichiara il progettista – Planimetricamente è una chiesa chiostrale che dal punto di vista altimetrico presenta un impianto classico ma con alcune accezioni. Il campanile, di 28 metri – continua il progettista Castellana – entra a far parte di un unico sistema in cui si ingloba anche l’ingresso principale”. Le scelte architettoniche effettuate dal progettista, Vincenzo Castellana, l’hanno portato alla progettazione di un edificio che, con la sua solidità e rigore plastico, riesce a riscattare la sua presenza in un contesto quasi del tutto anonimo. Elementi cardini dell’interna progettazione sono il lucernario, come fonte di luce, e il campanile che, con i suoi 28 metri in altezza, non percepiti dal basso perché leggermente fuori piombo, determina lo sviluppo longitudinale dell’intero complesso parrocchiale. Santa Maria della Speranza è stata ieri consacrata e consegnata ai fedeli che, come sostenuto dal Vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, potranno riscoprire in tale complesso parrocchiale un’atmosfera familiare e di fratellanza.