Nuova Dc-Federico, progetto a lungo termine: Pellegrino: “Siamo sempre nel centrodestra”

Gela. E’ probabilmente l’accordo che sta facendo discutere di più, anche perché inatteso, nonostante le voci che andavano avanti da qualche settimana. L’intesa tra la Nuova Dc dell’ex governatore siciliano Totò Cuffaro e Pino Federico ha spiazzato tanti, anche nella maggioranza del sindaco Lucio Greco, della quale fanno parte proprio i cuffariani. La dirigenza della Nuova Dc e lo stesso Cuffaro hanno voluto ottenere il sì finale di Federico. Ritengono sia la mossa capace di mettere la lista sulla rotta giusta, verso un eventuale seggio per l’Ars. Cuffaro avrebbe già dato rassicurazioni. Se ci sarà un risultato utile, la lista della provincia di Caltanissetta avrà i necessari riguardi, anche rispetto alla composizione del futuro governo regionale. I centristi stanno con Renato Schifani. Da quello che emerge, però, l’incontro con Federico non sembra destinato a concludersi dopo le urne di fine settembre. “Questo sarà anche il suo progetto”, così commentano dall’entourage centrista. Federico e il gruppo che lo sostiene avrebbero dato piene garanzie e si potrebbe puntare anche ad uno sviluppo ulteriore, verso le prossime amministrative. Chiaramente, ad urne chiuse i pro-Greco dovranno valutare i rapporti con i cuffariani (ora insieme a Federico). L’ex presidente della Provincia, in questi tre anni, è stato molto critico verso la giunta Greco e gli alleati del sindaco cercheranno di analizzare meglio questa intesa, che non sembra solo calibrata alle regionali. I dirigenti della Nuova Dc credono molto all’innesto, nonostante Federico fosse certo di poter scendere in campo nella lista di Fratelli d’Italia, a seguito dell’accordo con il gruppo di DiventeràBellissima. Alla fine, per lui non c’è stato spazio. “Con FdI oppure non mi candidato”, aveva precisato. Poi, c’è stata l’accelerazione verso la Nuova Dc, con i primi contatti che c’erano già stati in tempi non sospetti. Il ruolo di Federico e dei suoi sostenitori, a partire dal consigliere comunale Gabriele Pellegrino, sarà più chiaro ad urne chiuse, con i risultati che emergeranno. Pellegrino, che aveva aderito a Db insieme a Federico, è all’opposizione della giunta Greco. Anche lui in più occasioni ha fortemente contestato la linea amministrativa dell’avvocato, anche senza mai fare opposizione a prescindere. Un innesto in più tra le fila della maggioranza, anche in consiglio comunale, sicuramente assicurerebbe numeri in netta crescita, ma non ci sono vere certezze. Avere in maggioranza la Nuova Dc, con l’innesto di Federico, qualche effetto “collaterale” potrebbe generarlo. Non tutti guardano con favore a questo tipo di soluzione.