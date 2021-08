Nuovo decesso per covid, è l’85esimo da inizio pandemia: 27 casi

Gela. Niscemi e Gela continuano ad essere le città con il maggior numero di positivi al covid. In provincia sono 112 i pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 63 Pazienti di Niscemi, 27 di Gela. I guariti in città sono 17, mentre a Niscemi 4. C’è anche un nuovo decesso, che fanno salire a 85 il numero di morti da inizio pandemia. Sono in totale 679 i casi di covid a Gela, con 12 ricoverati.

Gli altri casi sono 7 di Caltanissetta, 6 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di Campofranco, 2 di San Cataldo, 1 di Butera, 1 di Mazzarino e 1 di Riesi.