“Liberamente” critici, Casciana: “Ci saranno scelte, partiti? Non cerchiamo casacche”

Gela. Da mesi, sembrano condurre un’azione politica in totale autonomia, senza curarsi troppo degli ordini di scuderia. In maggioranza, non tutti li guardano con benevolenza, ma ad oggi i consiglieri di “Liberamente” Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti non hanno mai fatto il salto, magari iniziando a guardare all’opposizione. Con tutte le differenze (e diffidenze) del caso, continuano a stare nella maggioranza del sindaco e anche sul bilancio di previsione e sugli atti finanziari, non sono mancati i distinguo. Qualche alleato, soprattutto dopo il caso delle commissioni (ora “Liberamente” ha le presidenze dell’urbanistica e del bilancio), li considera già fuori dal progetto Greco. “E’ chiaro che qualche riflessione la faremo – spiega il capogruppo Vincenzo Casciana – cercheremo di dare un input ulteriore alla nostra azione politica, prenderemo delle decisioni, anche per un cambio di marcia”. Di cambi di maglia, invece, Casciana non ne parla e al momento i due di “Liberamente” non sembrano così interessati. “Partiti? Tanti ci hanno contattati, quasi tutti, ad esclusione dei soli cinquestelle – aggiunge – in nessun caso, siamo mai andati oltre la prima interlocuzione. Questo vale anche per liste civiche. A noi, non interessa tanto la casacca da indossare, ma organizzare un’azione incisiva per la città”.