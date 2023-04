“Ora tavolo con centrodestra, lavoriamo a nuovo sindaco”, Giannone: “Dc ha allontanato ogni dubbio”

Gela. La Dc sigla il patto politico con il centrodestra e la firma di questa mattina sulla mozione di sfiducia dà sostanzialmente il via ad un progetto più ampio, per le prossime amministrative. “Dopo le festività pasquali ci riuniremo con gli alleati di centrodestra – dice il coordinatore cuffariano Natino Giannone – ora, sono state smentite tutte le dicerie. Il consigliere Cascino ha confermato la linea del partito. Il sindaco Lucio Greco naviga a vista e non può pretendere di andare avanti con cinque o sei consiglieri comunali. Dobbiamo lavorare ad un progetto unitario di centrodestra, magari puntando su un sindaco giovane e il mio sogno sarebbe una donna alla guida della città, che con autorevolezza la sappia condurre”. Giannone, che insieme ai dirigenti locali del partito aveva tentato la svolta della giunta in direzione del centrodestra, ora è sempre più convinto che serva una nuova fase. “In questa situazione, senza che ci sia ancora contezza dei numeri del disavanzo – continua – un commissario è la soluzione migliore e sarà in grado di togliere le castagne dal fuoco anche allo stesso Greco. Ormai, dobbiamo guardare alla fase successiva, che non sarà facile”. La Dc ha sostenuto l’avvocato, anche in giunta, ma sul finire dello scorso anno e senza che sia stato possibile concretizzare la svolta a destra, ha chiuso il canale politico ribadendo il progetto di centrodestra. “Con la firma della mozione di sfiducia – continua – stiamo dando un mezzo. Ora, vedremo come si comporteranno tutti quelli che inneggiano da tempo alla sfiducia. Purtroppo, è sotto gli occhi di tutti che il sindaco non sia riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato”.