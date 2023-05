Orientamento tra i liceali con docenti universitari, 207 premiati dall’Unitelma Sapienza

Gela. E’ stata Azzurra Rinaldi, docente dell’università di Roma Unitelma-Sapienza, a tenere una lezione sulla “disuguaglianza di genere” e chiudere il ciclo di Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) che si sono tenuti al liceo classico “Eschilo”. Un ciclo di lezioni che ha permesso di avvicinare gli studenti al mondo universitario e a quello del lavoro. La presenza di docenti universitari ha permesso di alzare il livello delle lezioni. Hanno affiancato Azzurra Rinaldi, Giuseppe Di Taranto (università di Roma Luiss Guido Carli), che ha parlato degli “Scenari macroeconomici del mondo contemporaneo”, e per l’Unitelma-Sapienza anche Roberto Pasca di Magliano, direttore della Scuola di alta formazione SFIDE (School of Financial Cooperation and Development), intervenuto sul tema Università “Come e perché l’economia promuove lo sviluppo”, ancora Rosella Castellano, direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, con una lezione su “Le sfide della società digitale”.