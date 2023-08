Pagana, “FdI protagonista e su Timpazzo faremo verifiche”: Razza, “sindaco fece brutta figura”

Per Razza, in città, “è stato fatto un enorme lavoro e ora bisogna far germogliare”, ha detto inoltre. Sui tavoli dell’assessorato retto da Pagana c’è in questo periodo un dossier molto delicato, l’ampliamento di Timpazzo. “Faremo tutti gli approfondimenti – ha precisato l’assessore – Gela ha già dato tanto. È una città simbolo anche oltre i confini nazionali. Faremo tavoli e visite per approfondire. Ha già dato l’esempio per la riconversione industriale”. Più in generale, i vertici di FdI confermano la volontà di essere protagonisti nella coalizione di centrodestra, senza disdegnare l’ipotesi di un proprio candidato alla guida della coalizione. Per i meloniani, è arrivato “il momento di fare”, come hanno spiegato Bennici e Scuvera. Il sostegno dello stato maggiore palermitano pare non mancare.