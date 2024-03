Gela avanti a Modica ma è 2-2: tante occasioni per i padroni di casa e miracolo finale di Di Martino

Famà, di testa, riporta tutto in equilibrio per il Modica che ha iniziato ad imporre il fattore di casa. Al 60′, Modica ad un passo dal 3-2 ma Savasta sbaglia clamorosamente, quasi un rigore in movimento. Ci provano anche Palmisano e Diop (ottima prestazione per lui al centro della difesa modicana). Ancora arrembaggio del Modica, con Biondi che coglie una traversa e un palo. Miracolo di Di Martino al 92′, che salva il punto per il Gela. I biancazzurri ci provano a pochi istanti dal fischio finale, con Caci. Fausciana ha inserito proprio Caci, Azzolina, Messina e D’Agosta. E’ il secondo punto in cinque partite per i gelesi, l’ottavo per i modicani. Gela sesto a 34 punti. Sono invece undici quelli di distacco del Modica dal Paternò, secondo in classifica dietro solo all’Enna.