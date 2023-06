Passa la variazione di bilancio da 4 milioni per i progetti, disgelo centrodestra: sì all’atto

Gela. Il centrodestra più intransigente non va al muro contro muro, almeno sugli atti fondamentali. In serata, l’ha preannunciato, in aula consiliare, il capogruppo di Fratelli d’Italia Vincenzo Casciana. Dopo mesi di contrasti politici sfociati nella mozione di sfiducia, i partiti di centrodestra hanno voluto dare un segnale alla città e all’amministrazione comunale (non certo per accordi che sono fuori discussione). I consiglieri di area presenti alla seduta hanno votato favorevolmente per la variazione di bilancio da quattro milioni di euro, essenziale per salvaguardare i fondi di progetti rientranti in “Agenda Urbana” e in altre linee di finanziamento. Un totale di quattordici sì, distribuiti tra opposizione (compresa quella di centrodestra) e pro-Greco. Il civico Rosario Faraci qualche delucidazione in più l’ha richiesta su tutte le altre variazioni ancora in stand by.