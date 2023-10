Paziente Pte Giarre morì, escluse responsabilità: assolto medico gelese

Catania. Non ci fu nessuna sottovalutazione del caso. La morte di un paziente quarantaquattrenne del Pte di Giarre, risalente a tre anni fa, fu dovuta ad una predisposizione genetica, non accertabile da parte del medico di base e del responsabile del presidio territoriale. Così, il giudice del tribunale di Catania Laura Barbato ha assolto il medico gelese Claudio Maganuco e lo specialista di base Salvatore Gullotta. Entrambi ebbero in cura il paziente poi deceduto. Prima, il quarantaquattrenne ebbe un consulto con il suo medico di base Gullotta; successivamente, si recò al Pte dove Maganuco effettuò alcuni accertamenti come da protocollo. Lo stesso paziente, in base a quanto emerso nel corso dell’istruttoria, decise di fare ritorno a casa. Nell’arco di poco tempo, le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Durante il dibattimento, sono state analizzate le conclusioni esposte nelle perizie ed è stato necessario anche un confronto tra esperti. E’ stato confermato che quanto accaduto fu non prevedibile nè evitabile, proprio a seguito della disfunzione genetica che determinò un’ischemia intestinale fino alla drammatica conseguenza. Una linea, quella dell’imprevedibilità e della non evitabilità, sostenuta dalle difese. Il medico gelese Maganuco è rappresentato dall’avvocato Maurizio Scicolone. E’ stato ribadito nel corso dell’istruttoria che entrambi i medici adottarono tutte le necessarie accortezze. Secondo invece il perito della famiglia del paziente, ci sarebbero state presunte inosservanze, escluse però dal giudice.