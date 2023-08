Pd, l’ala “critica”: “Confronto con Arancio ma no a candidature e posizioni autoreferenziali”

Gela. Le diffidenze non mancano, come sottolineato già subito dopo il voto della direzione regionale che ha individuato l’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio come nuovo commissario del Pd locale. La frangia “critica” del gruppo provinciale, espressa dai componenti della direzione regionale Marco Andaloro, Elisa Carbone e Andrea Chiabra, conferma che la nomina del nuovo reggente sarebbe dovuta avvenire eventualmente a conclusione di un confronto che potesse affrontare anche l’ombra di “meccanismi correntizi che non permettono ai giovani, ai tanti militanti appassionati e alle realtà civiche che orbitano attorno al Pd di crescere e rappresentare una forza di cambiamento”. “Abbiamo dovuto assistere, ancora una volta, al tentativo di componenti degli organismi regionali e nazionali di prendersi meriti e influenze sulla scelta di Arancio”, aggiungono. Non chiudono comunque al confronto con il neo commissario, al quale riconoscono “altissimo spessore politico e umano”. In direzione regionale hanno espresso voto contrario, risultando minoritari, ma spiegano che “da oggi, però, siamo a disposizione per un confronto con il commissario Arancio per affrontare i prossimi complicati mesi, cogliendo l’invito a parlare dei temi per il futuro di Gela, nella speranza che non venga disperso il lavoro fatto finora insieme alle forze progressiste e garantendo che non vengano imposte posizioni autoreferenziali di componenti di organismi nazionali che avrebbero il solo risultato di isolare il Partito democratico”.