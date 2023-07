Pd, l’attesa è per le decisioni della direzione regionale: partito locale per ora “congelato”

Gela. Il Pd locale rimane in stand by. Le dimissioni del segretario cittadino Guido Siragusa, almeno per il momento, hanno fatto calare il silenzio. Interlocuzioni e incontri, con dirigenti regionali e nazionali, non mancano. Prima di tutto, però, dovrà essere la direzione regionale ad esprimersi sul commissariamento. Sarà il primo tassello per arrivare all’elezione di un nuovo segretario. “Stiamo aspettando un riscontro dal partito regionale – dice brevemente il segretario provinciale Renzo Bufalino – deve essere convocata la direzione regionale per decidere sul commissariamento”. Palermo dovrà determinarsi sul futuro immediato del Pd locale. Le dimissioni di Siragusa e lo scontro aperto con le “correnti” hanno quasi isolato il partito. I progressisti non hanno veri interlocutori, almeno ufficiali, e il progetto del cantiere democratico, con forze di centrosinistra e civiche, per ora è piuttosto arenato. L’orientamento politico del commissario e del successore di Siragusa incideranno inevitabilmente sulle strategie dei dem cittadini.