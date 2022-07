Pef e Tari, la maggioranza ci riprova: fissata seduta di consiglio comunale

Gela. La maggioranza del sindaco Lucio Greco nuovamente alla prova del piano economico finanziario e delle tariffe Tari. Dopo la conferenza dei capigruppo di giovedì, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha fissato per mercoledì prossimo una seduta del consiglio comunale. Pef e Tari erano andati incontro all’insufficienza dei numeri dei pro-Greco, che la scorsa settimana non sono riusciti ad assicurare la tenuta necessaria, con il numero legale caduto in due sedute consecutive. Non è da escludere che si possa arrivare in aula, mercoledì, dopo un vertice di maggioranza, che il sindaco intende convocare, anche se al momento non ci sono date ufficiali. La maggioranza deve serrare i ranghi anche perché il drappello di opposizione ha dimostrato di aver più che percepito le difficoltà numeriche attraversate dall’alleanza del sindaco e certamente non intenderà fare da stampella ai pro-Greco.