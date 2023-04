Pef rifiuti, documento trasmesso ai consiglieri: altro passaggio decisivo per l’amministrazione

Gela. Può essere la tappa preliminare all’approdo tra i banchi dell’assise civica. In giornata, il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti è stato trasmesso ai consiglieri. Per la prima volta, dopo mesi, sarà possibile valutare tutti i numeri di un documento che ha fatto discutere da subito, pur in mancanza del testo complessivo. Nelle scorse settimane, il cda della Srr4 l’ha asseverato. L’amministrazione comunale, anche in vista del confronto in aula, ha intanto deciso di alleggerirlo riducendo l’entità del fondo crediti di dubbia esigibilità ed intervenendo rispetto alla fase del servizio ancora condotta da Tekra. L’attività dell’in house Impianti Srr, fino ad oggi, non è mai stata avviata. Manca il contratto attuativo e l’amministrazione vorrebbe concretizzarlo proprio dopo l’approvazione del Pef e delle relative tariffe Tari. Il consiglio dovrà assumere decisioni importanti e il sindaco Lucio Greco, a più riprese, ha confermato che senza il Pef non sarà possibile dare alla città il nuovo servizio rifiuti. Soprattutto l’opposizione vuole valutare con molta attenzione. Non intende accodarsi ad un documento che possa incidere pesantemente sugli utenti e sulle famiglie. Con la crisi finanziaria in atto, non è da escludere che l’alleggerimento deciso dalla giunta possa convincere i più restii. Il piano iniziale era attestato a circa sedici milioni di euro (nove per il servizio e il resto per gli altri oneri).