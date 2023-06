Per abbandonarlo lo colpì violentemente, un cane ferito: accuse ad un bracciante

Gela. Per liberarsene, abbandonandolo lungo una delle strade che portano in città, lo colpì con un violento calcio. Il cane che era stato messo in un sacco riportò ferite. Un bracciante agricolo, per questa vicenda, è stato accusato di maltrattamenti ed è giunto a processo, davanti al giudice Serena Berenato. La difesa, rappresentata dall’avvocato Giovanna Cassarà, ha chiesto l’ammissione ad un periodo di prova, con attività sociale da svolgere.