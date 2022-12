Piano Notaro, il parco giochi completamente ricoperto da sterpaglie e vegetazione spontanea

Gela. Gestire le tante emergenze che si susseguono in città, senza un bilancio di previsione approvato, è ancora più difficile. Tante aree verdi sono in condizioni precarie. Se in qualche zona ci sono lavori in corso, come ad esempio in via Australia e nei pressi della stazione ferroviaria, non si muove nulla invece a ridosso di Piano Notaro, dove il parco giochi tra via Urali e via Degli Appennini è ormai ricoperto quasi del tutto dalla vegetazione spontanea. C’è anche chi ne approfitta per abbandonare rifiuti e proluiferano gli insetti.