Perde ancora il Gela FC: contro la Mazarese finisce 1-0

Si tratta della seconda sconfitta di fila per il Gela, dopo quella con il Favara, persa per 2-1. I gelesi si trovano ancora penultimi in classifica, sopra la Parmonval di un punto. La prossima gara prima della sosta sarà contro il Castellammare Calcio, sopra il Gela di 11 punti e decimo in classifica.