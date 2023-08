Piano riequilibrio, approvati criteri per coprire tutti i debiti: Greco, “certezze ai creditori”

Il provvedimento approvato dalla giunta stabilisce criteri già fissati. I debiti superiori a 10.000 euro e inferiori a 50.000 saranno pagati in due rate semestrali nell’ambito di un biennio; quelli superiori a 50.000 euro e inferiore a 100.000 in due rate semestrali nell’ambito di un triennio; debiti superiori a 100.000 euro e inferiori a 500.000 in due rate semestrali nell’ambito di quattro anni; debiti superiori a 500.000 euro e inferiori ad 1.000.000 in due rate semestrali nell’ambito di cinque-sei anni; debiti superi a 1.000.000 di euro e inferiori a 2.000.000 in due rate semestrali nell’ambito di sei-sette anni; debiti superiori a 2.000.000 di euro e inferiori a 3.000.000 in due rate semestrali in un arco di otto-dieci anni; debiti superiori a 3.000.000 di euro e inferiori a 5.000.000 in due rate semestrali nell’ambito della durata di dieci anni; debiti superiori a 5.000.000 di euro e inferiori a 10.000.000 in due rate semestrali nell’ambito della durata di dodici anni; debiti superiori a 10.000.000 di euro e fino a 20.000.000 in due rate semestrali nell’ambito della durata di quindici-venti anni. Una classificazione che arriverà a toccare anche i debiti che nel tempo sono diventati fardelli notevoli per gli equilibri del municipio. “Ci sarà un monitoraggio costante per accertare che tutte le somme vengano trasferite ai creditori sulla base delle tempistiche previste”, aggiunge il sindaco. Anche questo provvedimento, con i relativi scaglioni di spesa, confluirà nel piano di riequilibrio da presentare alla Corte dei Conti per evitare il dissesto.