Gela. E’ stato necessario l’intevento della polizia, nelle prime ore del pomeriggio in centro storico. Diverse vetture degli agenti del commissariato sono confluite in alcuni punti del centro. In via Donizetti, a ridosso degli uffici municipali, c’era anche un giovane con il volto insanguinato. Un altro pare sia stato identificato a poca distanza. Non è chiaro se possano essere episodi collegati tra loro.