Possibili emendamenti al regolamento edilizio, passa rinvio chiesto da Scerra: sì a debiti

Gela. Due debiti fuori bilancio approvati, con la presenza in aula di buona parte dell’opposizione, e il rinvio poi sul regolamento edilizio, che già si preannuncia di non facile approccio. In serata, così si è espressa l’assise civica, mentre fervono trattative e scelte per la prossima giunta. In aula, è stato l’esponente di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra a chiedere il rinvio prima di entrare nel vivo del dibattito sul regolamento. Si preannunciano diversi emendamenti, così come indicato da Vincenzo Cascino della Nuova Dc. Chiarimenti sono stati richiesti inoltre dal capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. E’ emerso che il regolamento edilizio non è in contrasto con il piano regolatore generale.