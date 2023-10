Possibili irregolarità in un’area protetta, Regione autorizza intervento ispettivo in Comune

Gela. Sarà direttamente la Regione, come sintetizzato in un provvedimento del dipartimento dell’urbanistica, ad effettuare un accertamento ispettivo negli uffici comunali. L’esigenza di approfondimenti e di acquisire atti scaturisce da un esposto presentato diversi mesi fa dal Wwf Sicilia centrale. Si ipotizzano violazioni “urbanistico-edilizie” in un fondo di contrada Torotto. L’area rientra tra quelle di vincolo. Ci sarebbero stati interventi non in linea con la disciplina sulle zone protette. L’esposto fa richiamo a vere e proprie “irregolarità urbanistico-edilizie”. I rappresentanti del Wwf Sicilia centrale attivarono proprio gli uffici palermitani dell’assessorato territorio e ambiente. Dalla Regione sono state inoltrate note ai settori comunali senza però che ci siano stati riscontri. L’assenza completa di risposte sugli atti richiesti ha indotto il dipartimento regionale ad autorizzare una verifica a Palazzo di Città. Del resto, il rapporto richiesto al municipio non è mai pervenuto a Palermo. L’intervento ispettivo servirà all’individuazione di atti e documenti che possano dare risposte alle questioni riassunte nell’esposto sul fondo di contrada Torotto. L’iniziativa del Wwf risale allo scorso marzo.