Scontro violento tra due auto in via Venezia, due ragazzi feriti

Gela. Un grave incidente stradale si è verificato in via Venezia, nei pressi dell’incrocio con via Gorgia. Due auto si sono scontrate finendo sul marciapiede che costeggia il tratto di strada molto trafficato che da via Venezia porta alla rotonda per via Butera. L’impatto è stato violento e le cause sono ancora da accertare. Quattro le persone a bordo della Fiat Panda e della Nissan Qashai, quasi tutti giovani. Due di loro sono gravemente feriti. Sul posto una volante del commissariato di Polizia.