Presunte pratiche irregolari, broker assicurativi e clienti vogliono risarcire Genertel

Gela. Ci sono broker assicurativi e semplici clienti. Sono trenta gli imputati accusati di presunte irregolarità in decine di procedure per passaggi di proprietà e premi assicurativi. Dopo il rinvio a giudizio, che risale allo scorso marzo, i loro legali, prima dell’apertura del dibattimento, cercheranno di raggiungere un’intesa con la compagnia Genertel, già parte civile in udienza preliminare, con i legali Luca Vecchioni e Angelo Licata. Il gruppo assicurativo avrebbe subito danni dalle presunte pratiche irregolari. Verrà proposto un risarcimento economico, che possa coprire tutti gli episodi ricostruiti dai pm. La richiesta è stata formulata davanti al giudice Ersilia Guzzetta. Il magistrato ha concesso un lungo termine e la prossima udienza è stata fissata per luglio. Le parti potrebbero presentarsi con un accordo già definito, che inciderà sulla posizione processuale di tutti gli imputati. Un’inchiesta condotta dai militari della guardia di finanza e che ha riguardato diversi episodi ritenuti sospetti.