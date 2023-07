Progettarono l’assalto al caveau di una società di vigilanza, trentuno condanne: anche un gelese

Brescia. Trentuno condanne e due assoluzioni. Così si sono espressi, in settimana, i giudici del collegio penale del tribunale di Brescia, nella vicenda del tentato assalto al caveau della società di sicurezza privata Mondialpol. Il colpo che avrebbe potuto fruttare oltre ottanta milioni di euro, in base a quanto accertato dagli investigatori lombardi, doveva essere messo a segno nella struttura, in provincia di Brescia. Nel gruppo finito poi a processo, anche il gelese cinquantenne Claudio Giuseppe Cascino, titolare di una pizzeria nella provincia bresciana. Da quanto emerso, nell’attività commerciale spesso si incontravano alcuni dei coinvolti. Per Cascino la condanna è a tre anni e quattro mesi di reclusione. Per tutti gli imputati era già venuta meno la contestazione mafiosa. I pm della Dda avevano chiesto pene per i trentatré imputati, ritenendoli completamente coinvolti. Il blitz delle forze dell’ordine venne messo a segno in un capannone, che pare fosse diventato la base logistica dalla quale organizzare l’irruzione quasi militare nel caveau della società di vigilanza privata.