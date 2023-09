Progetti, nella nuova programmazione incarico a Castellana: “Per attuare strategia territoriale”

Gela. La nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027 potrebbe essere l’ultima vera spiaggia per arrivare a progetti che ad oggi non sono mai decollati e che rischiano tagli pesanti su altri programmi. Quanto fatto con “Agenda Urbana” ha permesso all’amministrazione comunale di ottenere il via libera della Regione anche per la nuova programmazione attraverso l’Area urbana funzionale. Si andrà avanti con l’Unione dei Comuni, insieme a Butera e Niscemi. C’è la necessità di accelerare e di dare vigore all’intera struttura. Un gruppo di lavoro con esperienza maturata anzitutto attraverso “Agenda Urbana” si è strutturato nel tempo. Per attuare la strategia territoriale, base della nuova programmazione, è stato però individuato un altro professionista esterno. La nomina è andata all’architetto Vincenzo Castellana. Un affidamento diretto attraverso Mepa per un importo complessivo non superiore ai 40 mila euro. Il dirigente Antonino Collura che coordina anche il nuovo programma ha siglato il provvedimento che conferisce l’incarico.