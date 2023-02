Progetto fotovoltaico in contrada Rabbito: Regione, “serve valutazione impatto ambientale”

Gela. E’ uno dei tanti progetti per la produzione di energia da fotovoltaico che in questi ultimi anni sono stati proposti per avviare impianti in aree agricole locali. La commissione tecnica specialistica e l’assessorato regionale territorio e ambiente, con un recente provvedimento, hanno disposto che il progetto della veneta “Green Viridi Italia” sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale. L’azienda, che opera anche per conto di importanti gruppi del settore, prevede di realizzare un impianto in un’area in contrada Rabbito. La potenza nominale prevista è di quasi 6 mila Kw. Insieme alla richiesta, sono stati inoltrati agli uffici palermitani la documentazione tecnica e gli studi preliminari. I componenti della Cts, però, hanno posto una serie di rilievi, compreso quello sugli “impatti cumulativi”. Nella stessa area, infatti, è stato autorizzato un altro impianto dello stesso tipo.