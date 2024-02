Psg-Real Sociedad 2-0, decidono Mbappe e Barcola

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esce vittorioso il Psg di Luis Enrique, che batte 2-0 la Real Sociedad e si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Champions League, al termine di una gara comunque non semplice per l’undici dell’ex ct della Spagna. Le reti, entrambe nel secondo tempo, di Mbappè prima e Barcola poi ad indirizzare il risultato finale del ‘Parco dei Principì.La prima occasione se la crea il Psg dopo appena sei minuti di gioco, con il pallone perso da Zubimendi e sfruttato in ripartenza da Mbappè che col destro ad incrociare trova la risposta di Remiro. Aggressivi gli spagnoli, che cercano di attaccare la prima costruzione della formazione di Luis Enrique, lasciando di fatto a quest’ultima azioni di contropiede. Nel finale di primo tempo infatti è proprio la Real Sociedad ad andare vicina al vantaggio, con la conclusione dalla distanza di Merino che scheggia la traversa. Nel secondo tempo il Paris rialza la testa e, al 58’, riesce a siglare l’1-0 grazie alla scelta di tempo di Mbappè che sugli sviluppi di corner deve solo spingere in rete la sponda di Marquinhos. La squadra francese riesce dunque a passare in vantaggio e alza i ritmi, andando ad un passo dal raddoppio poco più tardi, ancora con Mbappè, che dal limite dell’area calcia col destro e colpisce la traversa dopo il tocco di Remiro. Solo un brivido per gli spagnoli che si concretizzerà nell’effettivo 2-0 al minuto settanta, con l’accelerazione bruciante sulla sinistra di Barcola che si libera di Traorè e batte Remiro. L’undici di Alguacil va dunque in contro alle difficoltà del doppio svantaggio, lasciando sempre più campo ai contropiedi dei parigini e non riuscendo a risalire il campo per provare almeno ad accorciare le distanze. Termina così l’incontro, con un 2-0 che ipoteca parzialmente il passaggio del turno in favore del Psg in vista della gara di ritorno del prossimo 5 marzo.- foto Image -(ITALPRESS).