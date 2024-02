Contro la siccità il ciclo delle acque reflue, sì di Legambiente: “Depuratore Gela idoneo”

Palermo. Già prima che la Regione siciliana dichiarasse lo stato di calamità naturale da siccità severa, su tutto il territorio regionale, l’8 febbraio si era riunita la task force, presieduta dall’assessore all’agricoltura Luca Sammartino, con le rappresentanze di Confagricoltura, Cia, Confcooperative, Legacoop, i rappresentanti dei della marcia dei trattori, i dirigenti generali dei dipartimenti interessati e il segretario generale dell’Autorità di bacino, Leonardo Santoro, ha deciso che per quanto riguarda le disponibilità idriche, continuerà l’attuazione del programma reti irrigue finanziate nel 2023, la realizzazione di 315 laghetti collinari e, qualora sia necessario aprire le dighe per ragioni di sicurezza idraulica, saranno avvisati gli agricoltori in tempo per prelevare acqua e convogliarla nei propri laghetti. Inoltre si è insediato il gruppo di lavoro per il riuso delle acque in agricoltura a partire dai depuratori che, coerentemente alla normativa comunitaria, rilasciano acque con caratteristiche idonee per gli usi agricoli (Cefalù, Marsala, Catenanuova, Gela). Il presidente di Legambiente Sicilia, Tommaso Castronovo, ha espresso apprezzamento per il varo del decreto dell’assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro che prevede il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane e ha aggiunto. “Speriamo che non sia tardivo nei suoi effetti, che venga accompagnato da un adeguato intervento sui depuratori esistenti, spesso malfunzionanti, accelerando la realizzazione di quelli previsti dal commissario unico per la depurazione, su cui attualmente gravano forti ritardi”, dice.