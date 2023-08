Volti nuovi in casa Gela Calcio durante il test con l’Akragas

Il primo dei sopracitati giovani, partito per altro dal primo minuto, è il terzino sinistro Davide Pesetti, che durante la gara all’Essenéto ha dimostrato di essere dotato di grande corsa, grinta e resistenza, risultando utile anche in fase offensiva. Classe 2005, vanta esperienze nelle giovanili di Trapani e Palermo. Un altro convocato è il promettente Marcello Ferraro. Attaccante classe 2002, ha vestito le casacche di Casal di Principe, Villa Literno e Albanova e ha preso parte al settore giovanile del Benevento, dove ha siglato la bellezza di 40 gol meritandosi la chiamata del Perugia. Convocato anche Salvatore Adelfio, classe 2007 con ottime potenzialità che la società biancazzurra sta valutando.

Il quarto nome è quello di Gabriele Picone, mezzala classe 2004 ex Vibonese. Di Carini, ha preso parte ai settori giovanili di Palermo e Trapani. L’ultimo nome è quello del terzino albanese Omeri Repaj, terzino classe 2004. Entrambi i giocatori sono in prova. Convocato anche il classe 2006 Giovanni Azzolina, l’anno scorso al Gela FC, dove ha anche giocato qualche gara all’inizio dell’anno e con cui ha siglato un gran gol contro il CUS Palermo nella sconfitta in trasferta per 4-2.