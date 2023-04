Rapina al titolare di supermercati, discussi i ricorsi al riesame dei due indagati

Gela. Sono in corso le indagini avviate a seguito della rapina subìta dall’esercente Nunzio Di Pietro, titolare di supermercati in città. Alla chiusura dell’attività a Macchitella era stato aggredito e colpito con una spranga. I due che hanno agito, per sottrargli l’incasso del fine settimana che aveva con sé, dopo l’interrogatorio di garanzia si sono rivolti al riesame. I ricorsi sono stati discussi e le difese hanno proceduto per cercare di avere riscontri dai giudici rispetto alla ricostruzione dei fatti e alle contestazioni che vengono mosse agli indagati. Il trentacinquenne Diego Rinella e il ventitreenne Carmelo Ascia sono detenuti per la rapina.