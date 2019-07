Ore drammatiche in casa Gela calcio ed il silenzio assordante delle parti

Gela. Continua ad essere drammatica la situazione in casa Gela. Il silenzio delle ultime ore non depone a favore della speranza di salvare titolo e serie D. A poche ore dall’iscrizione la situazione è la seguente.

Vertenze

Nessuno dei quattro calciatori con cui pendono vertenze relative a due anni fa sono stati contattati: Moi, Cosenza, Cuomo e Bonaffini. E senza bonifici e liberatoria non si può trasmettere in Lega la richiesta di iscrizione.

Capitolo Stadio

Il Comune ha pronto il nulla osta del Dino Liotta di Licata nel caso in cui non si concludano per tempo i lavori allo stadio Presti.

Corsa contro il tempo

Nè il dottor Antonio Alabiso, tantomeno il team manager Umberto Cuvato (che si trova per lavoro all’estero), sono stati contattati dalla società per preparare la documentazione. Il vice sindaco e assessore allo Sport Terenziano Di Stefano ha provato a rimettersi in contatto con la dirigenza ma a parte l’approccio con l’avvocato Fabio Fargetta avuto ieri pomeriggio non ci sono stati sviluppi positivi. Ci risulta anche qualche telefonata in lega per chiarimenti su eventuali proroghe e slittamenti ma il regolamento è sin troppo chiaro.