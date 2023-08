Recital con soprano e chitarra, in scena Sachika Ito e Davide Sciacca

Gela. Recital per soprano e chitarra con il due composto da Sachika Ito (Soprano) e Davide Sciacca (Chitarra) stasera alle nell’incantevole scenario tra le mura Federiciane del plesso “Santa Maria di Gesù”. L’evento rientra nel calendario della stagione concertistica promosso dall’associazione Amici della musica “Giuseppe Navarra” del maestro Crocifisso Ragona.

Il Soprano Sachika Ito vanta una carriera internazionale, con 40 ruoli all’attivo. Spazia dal bel canto alla musica contemporanea. Vanta 1 disco e 2 EP. Collabora con ensemble ed orchestre prestigiose in Austria, Francia, Germania, Italia e Spagna. Docente di canto presso l’Istituto Musicale “Pietro Vinci” di Caltagirone.

Il repertorio del chitarrista e ricercatore Davide Sciacca, invece, spazia dal classico alle collaborazioni con i compositori contemporanei. PhD presso il Royal Northern College of Music. Ha suonato in Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, Galles e Scozia. Si è esibito per la Famiglia Reale britannica. Docente titolare di chitarra presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Ha inciso 4 dischi e 2 EP.

Il duo si è esibito per la “prima volta” in Giappone, in sale prestigiose, al cospetto di ascoltatori interessati e consapevoli. Il duo Sachika Ito e Davide Sciacca vanta un fitto calendario di impegni e si esibirà in Austria, Bulgaria, Romania e Spagna. “Speriamo di avere la possibilità di replicare in Sicilia – spiegano – in particolare, nella nostra amata Catania”.