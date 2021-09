Rifiuti smaltiti illecitamente a Passo di Piazza, due indagati al riesame

Gela. Sono stati fermati e arrestati a fine agosto. Sono accusati di aver smaltito illecitamente rifiuti pericolosi in un’area di contrada Passo di Piazza. Il materiale venne successivamente dato alle fiamme. Emanuele Di Simone ed Emanuele Fontana sono stati sottoposti ai domiciliari. Difesi dall’avvocato Giuseppe Cascino, dopo essersi presentati davanti al gip che ha confermato le misure, si sono rivolti ai giudici del riesame di Caltanissetta. La prossima settimana le loro posizioni verranno valutate. Secondo le accuse, pur avendo una licenza per il trasporto di rifiuti speciali, avrebbero individuato un terreno abbandonato, tra Passo di Piazza e Bulala, per smaltire materiale di risulta e altri rifiuti speciali. Avrebbero dato indicazioni per bruciarli. L’indagine ha coinvolto anche tre operai che avrebbero lavorato alle dipendenze della ditta.