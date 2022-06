“Rifiuti? Solo critiche, cosa propongono Pd e M5s?”, Orlando: “Db-FdI non sia esproprio”

Gela. “Nessuno ha intenzione di produrre danni al territorio locale. Il presidente Musumeci sta cercando di adottare soluzioni per superare la crisi dei rifiuti”. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando ha un punto di vista, intorno alla vicenda dell’impianto preannunciato dalla Regione, certamente non in linea con quello di forze nettamente contrarie, come il Pd e il Movimento cinquestelle. “Le preoccupazioni dei cittadini sono comprensibili e vanno sempre rispettate – spiega – però, una soluzione va presa e sicuramente non è intenzione del presidente Musumeci trasformare questo territorio nella discarica dell’intera Regione, a differenza di quello che possano pensare partiti come Pd e Movimento cinquestelle. Non dimentichiamo che un altro impianto è previsto nel territorio catanese, quindi l’area di riferimento del presidente. A maggior ragione, si conferma che nessuno vuole danneggiare queste aree. Bisogna anche ragionare in termini di benefici, sia occupazionali che economici. I benefici ci saranno. E’ vero, spesso sento dire che questa città vuole svilupparsi nel comparto turistico e in quello legato all’archeologia, con siti molto importanti. Ma dove sono i progetti? Al momento, sono solo aliti di vento, che vengono e vanno. Nulla di concreto. La tecnologia proposta per quest’impianto è un’evoluzione che va ben oltre quella che è stata la produzione dell’industria tradizionale, che ha lasciato anche conseguenze gravi. Le ragioni che hanno portato ad individuare l’area locale per l’impianto sono già state spiegate dagli organi competenti. Sicuramente, non per trasformarla in discarica di tutta l’isola”. Orlando si rivolge proprio ai dem e al Movimento cinquestelle, che tra le altre cose hanno criticato l’assenza del governo regionale, venerdì scorso al monotematico. “Io sarei per ragionare su questi temi dopo le elezioni – aggiunge – se Pd e Movimento cinquestelle dovessero vincere e andare al governo della Regione, come affronteranno l’emergenza rifiuti? Fino ad oggi, ho sentito solo critiche ma nessuna proposta concreta. Ormai, hanno questo cavallo di battaglia della discarica di tutta la Sicilia, dimenticando però che il governo regionale ha investito circa ventisette milioni di euro per progetti legati all’archeologia e al rilancio di siti storici molto importanti, in tutta l’isola. Quelle che giungono da Pd e grillini sono spiegazioni banali. Anche l’ipotizzato impatto per il trasporto dei rifiuti non corrisponde ai dati tecnici. Non ci saranno affatto mezzi pesanti, carichi di rifiuti, per chilometri e chilometri. Sarà prevista invece una precisa logistica”.